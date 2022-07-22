Трагедии в жизни Ирины Розановой: выкидыш, неудачные романы

В молодости Ирина Розанова крутила один роман за другим, смело переходя от одних отношений к другим. Но с личной жизнью никак не складывалось.

Ирина Розанова - известная российская актриса, ролей которой в кино очень много. Персонажи артистки способны влюбить себя с первых кадров фильма.

Одной из главных и судьбоносных ролей в жизни актрисы была в картине "Интердевочка", где Розанова очень органично вжилась в образ Симы-"Гулливер". Хотя и персонаж её был второстепенным.

Именно эта роль позволила актрисе проснуться знаменитой, хотя она до этого уже играла главных героинь в таких фильмах, как "Алый камень" и "Жизнь Клима Самгина".

Розанова снималась и в 90-е, когда её коллеги сидели без работы. А Розанова успела поработать и с Тодоровским младшим, снявшись в его "Катафалке" (дебют).

Также были роли в "Летучем голландце", "Анкор, еще анкор!". В "Петербургских тайнах" Розанова снялась только благодаря Гундаревой, которая её убедила.

В 90-х Ирина вышла замуж за бизнесмена Тимура Вайнштейна, обвенчавшись с ним в Израиле. Актриса забеременела, но у неё случился выкидыш, после чего брак стал трещать по швам: Тимур стал беспрестанно работать, актриса тоже не появлялась дома неделями.

Следующий роман у Розановой был с режиссёром Бахтиером Худойназаровым, но и тут не сложилось.

Мама артистки вспоминает:

Ей был нужен муж, а не человек, приносящий деньги. Когда в отношениях с Тимуром настал момент неуважения, дочь ушла практически с одним чемоданом, оставив все нажитое.

После Ирина пыталась строить семью с оператором Григорием Беленьким, но творческие личности не смогли ужиться вместе.

После Розанова состояла в отошениях с режиссёром Бахтиером Худойназаровым, но оказалось, что таким темпераментным личностям делать вместе нечего.

В настоящее время актриса одинока, а работа занимает главное место в жизни знаменитости.