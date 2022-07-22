Розы отцвели: садоводы рассказали, как в этот период правильно провести их обрезку
К середине лета у роз завершается первая волна цветения, и потому сейчас самое время взяться за садовые ножницы.
Речь идет о летней санитарной обрезке, которая способствует оздоровлению и омоложению кустов, а также их правильному формированию. Такая мера стимулирует растение и к образованию новых бутонов.
Обрезать розу нужно в самом начале отцветания – как только цветок стал увядать, но не совсем засох. Побеги с признаками болезни нужно обрезать полностью, вырезать сухие или сломанные веточки.
Также необходимо вырезать побеги, которые растут внутрь куста и тем самым его загущают. Кроме того, необходимо удалить тонкие ветки диаметром меньше 0,5–0,7 см – они все равно не успеют вызреть до заморозков, и погибнут.
Процедуру нужно проводить в сухую погоду. Побег обрезают или под вторым ненастоящим листиком (с тремя листочками), или под первым настоящим (пять-семь листовых пластинок).
Также необходимо вырезать всю дикую поросль, если та отросла от корня. После обрезки обработать розы от болезней и вредителей, для этого использовать смесь фунгицида и инсектицида.
Чтобы продлить цветение, нужно использовать фосфорное удобрение.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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