СБУ арестовала активы Медвечука и его жены на более чем миллион долларов
Служба безопасности Украины наложили арест на активы политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
В пятницу, 22 июля 2022 года, пресс-служба СБУ в официальном Telegram-канале заявила о том, что на активы Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко наложен дополнительный арест.
Представители ведомства также уточняют, что общая стоимость арестованного имущества оппозиционного украинского политика и телеведущей превышает один миллион американских долларов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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