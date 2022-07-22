СБУ арестовала активы Медвечука и его жены на более чем миллион долларов

Служба безопасности Украины наложили арест на активы политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В пятницу, 22 июля 2022 года, пресс-служба СБУ в официальном Telegram-канале заявила о том, что на активы Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко наложен дополнительный арест.

Представители ведомства также уточняют, что общая стоимость арестованного имущества оппозиционного украинского политика и телеведущей превышает один миллион американских долларов.