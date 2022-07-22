Головченко заявил, что дефолт для Беларуси больше не имеет значения

Премьер-министр Беларуси прокомментировал заявление рейтингового агентства Moody’s о дефолте Беларуси.

Напомним международное рейтинговое агентство Moody’s заявило в июле, что Беларусь не смогла рассчитаться по евробондам, соответственно оказалась в состоянии дефолта.

Роман Головченко назвал происходящее сейчас в сфере международных финансовых отношений «сюрреализмом».

«Все прошлые модели, которые использовались, сейчас не имеют значения. Если в прошлой нормальности объявление дефолта явилось бы серьезным вызовом для Беларуси, потому что это имело бы определенные последствия, то сейчас это не имеет никакого значения для нас», — сообщил Головченко.

Глава правительства Беларуси отметил, что с рейтинговым агентством Moody’s у республики нет отношений с 2018 года. Рейтинги присваивают государствам, которые заключают договор с такими агентствами.

«Мы к этому спокойно относимся, потому что дефолт означает невозможность государства выполнять свои финансовые обязательства. А у нас эти возможности есть. Средства на выплату, в том числе по еврооблигациям, были заложены и остаются в бюджете страны», - констатировал премьер-министр Беларуси.

Ранее сообщалось, что Беларусь намерена выплачивать госдолг в национальной валюте. Из-за западных санкций валютные счета Нацбанка и многих ведущих банков страны оказались замороженными.