В Германии пенсионер потерял 173 000 евро из-за мошенничества с биткоинами
79-летний житель Людвигсхафена потерял более 173 000 евро из-за мошенничества с биткоинами в Интернете.
Полиция заявила в пятницу, что он последовал приглашению в Интернете и решил выгодно инвестировать в криптовалюту.
В течение месяца мужчина переводил необходимые суммы на внешний счет, который был фиктивным.
В конце мая брокер сообщил ему, что депозитный счет был взломан и деньги с него исчезли. Однако, мужчина заявил о мошенничестве только сейчас.
Опубликовано: Тарас Медведев
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