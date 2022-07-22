В Германии пенсионер потерял 173 000 евро из-за мошенничества с биткоинами

79-летний житель Людвигсхафена потерял более 173 000 евро из-за мошенничества с биткоинами в Интернете.

Полиция заявила в пятницу, что он последовал приглашению в  Интернете и решил выгодно инвестировать в криптовалюту.

В течение месяца мужчина переводил необходимые суммы на внешний счет, который был фиктивным.

В конце мая брокер сообщил ему, что депозитный счет был взломан и деньги с него исчезли. Однако, мужчина заявил о мошенничестве только сейчас.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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