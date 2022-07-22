ВОЗ призвала фармкомпании создавать новые, эффективные вакцины от коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения вакцины против коронавируса спасли миллионы жизней, но не смогли уменьшить распространение вируса.

ВОЗ призвала исследователей разработать новые вакцины, снижающие уровень инфекции. Только так возможно снять риски развития новых вариантов вируса, против которых существующие вакцины менее эффективны.

Необходимо также создавать вакцины, которые легче применять, такие как назальные спреи.

ВОЗ также обновила свои цели вакцинации: 100% медицинских работников и 100% людей старше 60 лет и прочих лиц, которые находятся в группе риска из-за перенесенных ранее заболеваний, должны быть вакцинированы дважды.

Предыдущая цель вакцинировать 70% населения во всех странах к середине 2022 года не была достигнута. К концу июня это удалось сделать только 58 странам.

Согласно исследованию Имперского колледжа Лондона, опубликованному в журнале The Lancet в июне, вакцинация против коронавируса спасла почти 20 миллионов жизней. Однако в более бедных странах вакцинированы только 28 процентов пожилых людей и 37 процентов медицинских работников.