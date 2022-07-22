Россия подписала документы по «продуктовой сделке» в Стамбуле
Россия подписала свою часть стамбульских соглашений по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений.
В пятницу, 22 июля 2022 года, российская делегация подписала соглашение с Организацией Объединённых Наций о пособничестве в поставке на мировой рынок сельскохозяйственной продукции и удобрений из России.
Примечательно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пресс-конференции посвящённой результатом встречи в «Астанинском формате» заявил, что сделка по зерну является «маяком надежды» для спасения человечества от продовольственного кризиса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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