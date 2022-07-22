Эксперты рассказали, когда собирать ромашку аптечную и как правильно ее применять

Ромашка аптечная, или ромашка лекарственная — одно из самых распространенных и популярных лекарственных растений.

Когда и как собирать ромашку аптечную:

Лекарственным сырьем служат цветочные корзинки ромашки аптечной. Их собирают в начале цветения — в то время, когда язычковые цветки (которые в обиходе называют лепестками) расположены горизонтально.

Сырье, заготовленное в более поздней фазе, получается менее качественным: когда белые «лепестки» поникают, это означает, что трубчатые цветки (желтые, образующие выпуклую серединку соцветия) уже отцветают, на их месте образуются семена, которые при сушке будут сильно осыпаться.



Сроки цветения ромашки аптечной зависят как от местных погодно-климатических условий, так и от особенностей развития самого растения. Некоторые семена прорастают в конце лета — начале осени (это так называемый озимый тип развития).

До морозов у таких растений образуется только прикорневая листовая розетка, а весной они рано трогаются в рост и зацветают обычно в июне. Семена, прорастающие весной (яровой тип развития), цветут позднее, во второй половине июня — июле.



Перед тем, как начать заготовку лекарственного сырья, убедитесь, что вы не путаете ромашку аптечную с другими видами.



Собирают соцветия ромашки вручную, отщипывая их с черешками длиной не более 3 см. Когда заготавливают сырье на обширных посадках, удобно использовать специальные контейнеры с гребнями, которыми цветочные корзинки «счесывают» со стебельков (эти устройства аналогичны тем, что применяются для сбора ягод).



Собранное сырье сушат, разложив тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении или в тени под навесом. Температура сушки не должна превышать +40 градусов, чтобы избежать разрушения эфирного масла. Не рекомендуется ворошить соцветия во время сушки — они при этом крошатся, качество сырья ухудшается. Хранят сушеную ромашку аптечную не более 1 года.

Как правильно применять ромашку аптечную:

Ромашка аптечная применяется в качестве сырья не только в народной медицине, но и в фармакологической промышленности, и во многих случаях целесообразно использовать готовые аптечные лекарственные препараты (ромазулан, ротокан и др.) вместо домашних отваров и настоев.

В любом случае, если речь идет о серьезных заболеваниях, нужно посоветоваться с лечащим врачом перед использованием любых народных средств.



Препараты ромашки аптечной имеют очень широкий спектр полезного действия, обусловленный сложным химическим составом сырья.

Лекарственные средства на основе этого растения обладают противовоспалительным, антисептическим, легким спазмолитическим и обезболивающим, успокаивающим, желчегонным, ветрогонным действием; улучшают регенерацию тканей; способствуют ослаблению аллергических реакций и уменьшают воздействие на организм токсических веществ.



Эфирное масло ромашки влияет на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также обладает способностью подавлять некоторые патогенные микроорганизмы и грибы.



В домашних условиях из ромашки готовят настои, отвары и спиртовые настойки для внутреннего и наружного применения. Очень популярен ромашковый чай — полезный и приятный на вкус напиток.