Дмитрий Гордон заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ
Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно арестован и объявлен в розыск Басманным судом Москвы.
В пятницу, 22 июля 2022 года, пресс-служба Басманного суда города Москвы сообщила о том, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде заочного ареста в отношении гражданина Украины Дмитрия Гордона одобрено.
Сотрудники ведомства поясняют, что ранее объявленный в розыск МВД РФ украинский журналист Дмитрий Гордон обвиняется в распространении ложной информации о деятельности ВС РФ в СВО на Украине, а также в призывах к ведению агрессивной войны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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