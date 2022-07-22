Дмитрий Гордон заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ

Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно арестован и объявлен в розыск Басманным судом Москвы.

В пятницу, 22 июля 2022 года, пресс-служба Басманного суда города Москвы сообщила о том, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде заочного ареста в отношении гражданина Украины Дмитрия Гордона одобрено.

Сотрудники ведомства поясняют, что ранее объявленный в розыск МВД РФ украинский журналист Дмитрий Гордон обвиняется в распространении ложной информации о деятельности ВС РФ в СВО на Украине, а также в призывах к ведению агрессивной войны.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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