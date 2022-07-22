Эксперты рассказали о лекарственных свойствах окопника

Окопник лекарственный (Symphytum officinale) — распространенный на территории нашей страны многолетник из семейства бурачниковых с пурпурными или фиолетово-голубыми мелкими цветочками, меняющими цвет по мере распускания.

Этот вид нужно отличать от его близкого родственника — окопника шершавого, который встречается, пожалуй, даже чаще лекарственного, и различных гибридных форм, в том числе декоративных. Все окопники ядовиты, но лекарственный считается наименее токсичным из всех; использование сырья других видов в тех же дозировках может привести к отравлению.

Полезные свойства окопника лекарственного:

Народное название окопника — живокост - указывает на основное его применение в народной медицине. Водные и спиртовые вытяжки, мази и порошки из корней этого растения травники и знахари со времен Авиценны использовали при лечении тяжелых переломов, ушибов, вывихов, гнойных ран, язв, нарывов.

Препараты окопника обладают противовоспалительным и ранозаживляющим действием, стимулируют регенерацию тканей и способствуют очищению ран от гноя. Эти свойства растения были подтверждены современными научными исследованиями.



Мазь из окопника на свином жире применяли при переломах костей, болезнях суставов и растяжениях связок.

Позднее, уже в наше время в продаже появилось множество мазей и гелей промышленного производства — они содержат экстракты корня окопника и используются для облегчения болей и уменьшения воспаления при различных заболеваниях суставов и позвоночника.

Мазь с окопником:

Размолоть сушеный корень окопника, растереть его в порошок и смешать с нутряным жиром в пропорции 1:4. Томить на водяной бане, постоянно помешивая, в течение 1 часа, затем охладить, не процеживая. Хранить в прохладном месте. Аккуратно втирать в область больного сустава, поврежденной кости или мышцы 2-3 раза в день до результата.

Для лечения кровоточащих ран, фурункулов, язв, остановки носового кровотечения применяют также порошок из сушеного корня и свежий сок окопника.

Настойкой окопника растирают больные места при остеохондрозе, подагре, радикулите, ревматизме, артритах, артрозах, ушибах, переломах; ее применяют при любых гнойных воспалениях на коже, плохо заживающих ранах, язвах, туберкулезе костей. Настоем, отваром или мазью также лечили мастит и мастопатию.



В стоматологической практике водные экстракты окопника применяются для полосканий при воспалениях в полости рта; еще в 80-х годах прошлого века клиническими испытаниями была доказана их высокая эффективность при комплексном лечении пародонтоза.

Окопник — ядовитое растение:

Все части окопника содержат ядовитые алкалоиды.

Если раньше полагали, что при строгом соблюдении дозировки водная или спиртовая вытяжка из корня этого растения относительно безвредна, то сейчас в ряде европейских стран считается доказанным, что токсичные вещества, содержащиеся в таких препаратах, накапливаются в организме и могут серьезно навредить печени.



Предполагают также, что экстракты окопника могут обладать канцерогенным действием, хотя еще в середине XX столетия румынские ученые в опытах на крысах продемонстрировали, что действующие вещества окопника проявляют выраженную противоопухолевую активность при некоторых видах рака.

Сторонники версии о высокой гепатотоксичности препаратов окопника настаивают на полном их запрете (включая средства для наружного применения).

Их оппоненты указывают на то, что в исследованиях пирролизидиновых алкалоидов использовались вещества в чистом виде, в то время как их концентрация в корнях окопника лекарственного и его экстрактах не представляет угрозы для здоровья.



Кто прав — покажет время и новые научные исследования. Пока же представляется разумным воздержаться от внутреннего применения любых средств на основе этого растения. В домашних условиях можно применять препараты окопника наружно — для лечения последствий травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных воспалений.