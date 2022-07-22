Эксперты рассказали о лекарственных свойствах Короставника полевого

С короставником полевым (Knautia arvensis, первоначальное название Scabiosa arvensis) наверняка знакомы многие — этот многолетник можно встретить на лугах и лесных опушках практически по всей территории страны, исключая южные регионы и Дальний Восток.

Полезные свойства короставника полевого:

Русский ученый Н.И. Анненков в своем Ботаническом словаре (1878 г.) приводит множество народных названий короставника: дикая астра, волошки лиловые, грудная трава, коростник, одышная трава, свербежница, чесотная трава и др.

Он же пишет, что это растение "прежде употреблялось внутрь от водянки легких, а снаружи от чесотки. Ныне цветы идут на краску. В Волынской губернии употребляется для истребления разнаго рода червей у скота, а в Таврической для истребления блох".



В наши дни короставник полевой в лечебных целях используется только в народной медицине. Настои, отвары и напары травы с корнями применяют как наружно (для ванн, примочек, обмываний), так и внутрь при дерматитах, экземе, аллергических сыпях, заболеваниях кожи, связанных с нарушением обменных процессов.

Примочки с настойкой или отваром травы используют при лечении гнойников, угревой сыпи, плохо заживающих ран и язв.



Чай из травы короставника народная медицина применяет в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства при бронхитах; настой принимают внутрь при воспалениях мочевого пузыря. Включают это растение и в состав различных травяных сборов, преимущественно для лечения кожных заболеваний.

Заготовка лекарственного сырья:

Лекарственным сырьем служат трава и корни короставника полевого. Траву заготавливают во время цветения растения и сушат в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Высушенное сырье хранят до 1 года.

Корни выкапывают весной, очищают от земли, промывают холодной водой и сушат в сушилках при температуре +40...+50 градусов. Хранят не более 2 лет.

Противопоказания к применению:

Противопоказаний к применению этого растения не установлено, однако следует учитывать возможность индивидуальной непереносимости. Рекомендуется воздержаться от приема внутрь препаратов короставника при беременности и кормлении грудью, не давать их детям.

При наличии любых серьезных заболеваний посоветуйтесь с врачом перед тем, как использовать короставник в лечебных целях.