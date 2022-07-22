В Великобритании протестующие против повышения цен на топливо перекрывают дороги

Сотни грузовиков, фургонов, легковых автомобилей и тракторов по всей Англии, Уэльсу и Шотландии создают дорожные заграждения, таким образом, протестуя повышения цен на топливо.

Медленно движущиеся колонны протестующих, выступающих против повышения цен на топливо, создали затор на основных дорогах и автомагистралях. Демонстранты обещают продолжать прямые действия, пока правительство не справится с кризисом.

Двенадцать человек были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как протестующие перекрыли мост Принца Уэльского, по которому проходит трасса М4 через реку Северн.

Также был арестован один мужчина в графстве Девон. В других местах полиция также заявила, что примет меры против протестующих, которые подвергли опасности других участников дорожного движения или совершили другие правонарушения.

Наиболее затронутые протестами стали автомагистрали в районе Бристоля, Девона, Корнуолла, Южного Уэльса, Эссекса, Йоркшира и Линкольншира.

Два трактора стали причиной большой автомобильной пробки в Абердине, медленно двигаясь бок о бок по трассе A92 в северном направлении.

Полиция Западного Йоркшира сообщает, что они начали использовать спецсредства на трассе М62, чтобы помешать водителям присоединиться к протесту.

Протест был организован через социальные сети под лозунгом "Цена на топливо против налога".

После введения санкций против России, вследствие нарушения логистических цепочек остро стала проблема топливного кризиса. Она ударила по миллионам водителей и автолюбителей, вызывая негодование с их стороны.