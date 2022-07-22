В МИД Словении прокомментировали попадание в список недружественных стран России

Представители МИД Словении сожалеют о включении республики в список недружественных стран России.

22 июля официальные представители службы стратегических связей министерства иностранных дел Словении в пресс-релизе прокомментировали попадание в список недружественных стран Российской Федерации.

Словенские дипломаты утверждают, что искренне сожалеют о решении правительства РФ, которое было вызвано активной поддержкой киевского режима кабинетом министров экс-премьера Словении Янеза Янши.