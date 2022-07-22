Власти США отказались поставлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle

Администрация президента США Байдена отказалась поставлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle из-за некомпетентности солдат ВСУ.

В пятницу, 22 июля 2022 года, пресс-служба администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена заявила, что не планирует поставлять на Украину разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle.

Согласно информации американской газеты The Wall Street Journal, данное решения правительства США связано с риском попадания БПЛА в руки российских военнослужащих из-за недостаточных навыков солдат ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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