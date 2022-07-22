Власти США отказались поставлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle

Рики Мартину больше не грозит тюремный срок, дело против него закрыто

21 июля суд Пуэрто-Рико закрыл дело против Рики Мартина. Представитель судебной власти сказал, что заявитель добровольно отказался от своих требований, никаких дальнейших процедур не требуется.

Подробнее...