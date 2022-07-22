Ученые заявили о серьезной опасности ультрафиолетовых приборов для дезинфекции
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает, что некоторые портативные ультрафиолетовые приборы для дезинфекции выделяют высокий уровень радиации.
Сообщается, что излучение таких устройств может в 3000 раз превышать норму. Использование таких продуктов или приближение к ним может вызвать эритему, ожогоподобную кожную реакцию или фотокератит, повреждение глаз.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая рак кожи.
В FDA отмечают: когда рекламируется продукт, который дезинфицируется за считанные секунды, это, вероятно, означает, что он испускает небезопасный уровень УФ-излучения.
Эксперты рекомендуют отказаться от использования таких приборов и найти более безопасную альтернатив.
Ультрафиолетовые инструменты десятилетиями использовались для сдерживания распространения бактерий.
Но в условиях пандемии COVID-19 интерес к продуктам вырос, поскольку люди искали решения для уничтожения вируса.
Исследования показывают, что УФ-излучение может убить COVID-19, но FDA говорит, что необходимо больше информации о том, насколько оно эффективно, а также как долго и насколько сильной должна быть доза.
Опубликовано: Светлана Репина
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