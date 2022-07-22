Spiegel: соседи канцлера ФРГ Шольца нашли в урне секретные документы о G7

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе со своей женой Бриттой Эрнст выбросили в мусорный бак около дома документы под грифом «секретно».

22 июля немецкий журнал Der Spiegel заявил о том, что соседи бундесканцлера Германии Олафа Шольца и его супруги министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст обнаружили в уличной урне около дома политиков секретные документы правительства ФРГ.

Журналисты Der Spiegel уточнили, что обнаруженные документы в мусорном баке с пометкой «секретно – только для служебного пользования» содержали в себе информацию о лидерах «Большой семёрки» и их семьях.