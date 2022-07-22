Ученые опасаются, что обезьянья оспа станет обычным заболеванием, передающимся половым путем

Распространение обезьяньей оспы в США может означать зарю нового заболевания, передающегося половым путем. Но врачи все еще надеются, что его удастся сдержать с помощью вакцин.

Некоторые эксперты считают, что заболевание становится настолько распространенным, что может превратиться в укоренившееся ЗППП, такое, как герпес, ВИЧ, гонорея.

Чиновники здравоохранения не уверены, насколько быстро распространился вирус. У них есть только ограниченная информация о людях, у которых был диагностирован вирус, и они не знают, сколько зараженных людей могут распространять вирус.

Они также не знают, насколько хорошо работают вакцины и методы лечения. чиновники здравоохранения не имеют полномочий собирать и связывать данные о том, кто был инфицирован и кто был вакцинирован.

Из-за этого прогнозы о том, насколько большой будет вспышка в США этим летом, сильно различаются: от 13 000 до, возможно, более чем в 10 раз больше этого числа.

На сегодняшний день в США зарегистрировано более 2400 случаев. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски говорит, что поставки вакцин скоро возрастут, и пока еще есть возможность сдержать вирус.

Тестирование также расширилось. По словам Валенски, каждую неделю можно тестировать более 70 000 человек, что намного превышает текущий спрос.

Исследователь из RTI International Донал Бисанцио, считает, что чиновники здравоохранения США смогут сдержать вспышку до того, как она станет эндемичной.

Но он также сказал, что это не будет концом. Новые всплески случаев, вероятно, возникнут, поскольку американцы заразятся от людей в других странах, где оспа обезьян продолжает циркулировать.