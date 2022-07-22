Кирби: США передадут Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost

Белый дом анонсировал поставку 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost на Украину для ВСУ.

В пятницу, 22 июля 2022 года, представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Белый дом принял решение о поставке на Украину 580 беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.

Отмечается, что общая стоимость беспилотников Phoenix Ghost, которые будут переданы ВСУ в рамках нового американского пакета военной помощи, составляет приблизительно сто миллионов долларов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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