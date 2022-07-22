Новое исследование человеческих окаменелостей показало, что американцы, возможно, произошли из Китая

В журнале Current Biology опубликованы результат исследования ДНК человеческих окаменелостей возрастом 14 000 лет.

Полученные данные указывают, что коренные американцы, возможно, произошли из Южного Китая.

Окаменелости принадлежат к материнской ветви, которая считается вымершей. Исследователи сравнили геном костей людей со всего мира и пришли к выводу, что они совпадают с геномами человека, тесно связанного с восточноазиатскими корнями.

ДНК удалось извлечь из древнего черепа, найденного в китайской провинции Юньнань. Секвенирование генома показало, что череп принадлежит человеку, который относится к виду современных жителей Восточной Азии, Индокитая, Юго-Восточной Азии.

Исследователи предположили, что некоторые люди из южной части Восточной Азии путешествовали на север вдоль береговой линии современного восточного Китая, прошли через Японию, достигли Сибири, а затем пересекли Берингов пролив между континентами Азии и Северной Америки.

Ранее на археологических раскопках на Аляске в 2013 году было доказано, что современные коренные американцы пришли из Азии. Недавние находки позволяют предположить, из каких именно частей Азии они могли произойти.

Бин Су из Куньминского института зоологии говорит, что такие находки позволяют получить более полную картину миграции предков. Они также содержат важную информацию о том, как люди меняют свой внешний вид, адаптируясь к местным условиям с течением времени.