Белая медведица чуть не погибла из-за застрявшей в горле банки сгущенки
Этот случай произошел в Красноярском крае России. Животное удалось вовремя спасти.
Медведица где-то нашла банку со сгущенным молоком и решила отведать сладкого лакомства. Но банка прочно застряла у нее в пасти.
Из-за этого она долгое время не могла охотиться и получать питание, поэтому совсем ослабела.
Медведица совсем отчаялась помочь себе самостоятельно и пришла за помощью к людям в поселок Диксон.
К счастью, ветеринары смогли помочь бедному животному - медведицу пришлось экстренно ввести в медикаментозный сон, чтобы достать у нее изо рта инородный предмет и обработать сильный порез на языке.
Теперь ей ничего не угрожает: скоро ее вывезут подальше от человеческих поселений и оставят для прокорма запас рыбы, чтобы она смогла питаться до тех пор, пока не сможет добывать еду сама.
Опубликовано: Наталья Павлова
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