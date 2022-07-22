Белая медведица чуть не погибла из-за застрявшей в горле банки сгущенки

Этот случай произошел в Красноярском крае России. Животное удалось вовремя спасти.

Медведица где-то нашла банку со сгущенным молоком и решила отведать сладкого лакомства. Но банка прочно застряла у нее в пасти.

Из-за этого она долгое время не могла охотиться и получать питание, поэтому совсем ослабела.

Медведица совсем отчаялась помочь себе самостоятельно и пришла за помощью к людям в поселок Диксон.

К счастью, ветеринары смогли помочь бедному животному - медведицу пришлось экстренно ввести в медикаментозный сон, чтобы достать у нее изо рта инородный предмет и обработать сильный порез на языке.

Теперь ей ничего не угрожает: скоро ее вывезут подальше от человеческих поселений и оставят для прокорма запас рыбы, чтобы она смогла питаться до тех пор, пока не сможет добывать еду сама.