Эксперты рассказали о полезных свойствах эфирного масла лаванды
Эфирное масло лаванды – одно из самых популярных в мире. Если верить древним манускриптам, его целебные возможности используются уже две с половиною тысячи лет.
Этот вечнозелёный серебристо-зелёный полукустарник высотой до 80, а то и 150 см широко распространён по всему миру – Австралии, Азии (Индия, Аравия), Африке (северо-восточная часть), на юге Европы. В России он часто встречается в Краснодарском крае, Крыму, на Кавказе.
В середине июня верхушки стеблей покрывают бело-фиолетовые цветочки с ярко выраженным ароматом.
В Никитском ботаническом саду лаванду узколистную культивируют с XVIII века, но в садах знатных персон её высаживали уже в XIII веке. Цветы использовали для ароматизации белья, окуривания помещений, умывания.
Лекарственные возможности растения обусловлены его богатым химическим составом:
стимулирует работоспособность мозга и сердца, улучшает их кровоснабжение;
расслабляет, снимает мышечные спазмы, лечит неврозы, повышенную тревожность и бессонницу;
укрепляет иммунитет, устраняет хроническую усталость;
дезинфицирует помещение, постель и бельё;
избавляет от моли и комаров;
помогает нормализовать кровяное давление гипертоникам;
восстанавливает гормональный баланс;
ускоряет рубцевание ран и ожогов;
помогает сосредоточиться, улучшает запоминание;
обладает антиоксидантными и регенерирующими свойствами;
избавляет от мокрого кашля при простуде;
улучшает состояние кожных покровов при экземе и псориазе;
омолаживает кожу лица, улучшает цвет, устраняет пигментацию;
лечит депрессию и головную боль.
Польза лавандового масла
Важность такого популярного средства трудно переоценить, проще сказать, для каких органов и систем оно не полезно.
Наиболее распространённые области применения эфира:
простудные заболевания – избавляет от насморка и заложенности носа, облегчает выведение мокрот при кашле, помогает лечить бронхит;
сосуды – укрепляет стенки сосудов, улучшает работу сердца;
нервная система – улучшает качество сна, лечит неврозы и депрессию;
органы ЖКТ – обладает желчегонными и мочегонными свойствами;
кожные покровы – ускоряет заживление ран и ожогов;
волосы – улучшает состояние кожи головы и рост волос;
потовые железы – нормализует потоотделение, обладает бактерицидным эффектом.
Антисептические возможности лаванды очень актуальны для женщин. При гинекологических проблемах масло лечит воспаления, уменьшает симптомы боли и дискомфорта. Эфирное масло помогает отрегулировать месячный цикл и гормональный фон, усиливает либидо.
Лавандовое масло ещё в древности применяли как натуральный афродизиак, поэтому и сегодня его используют как мягкий стимулятор при эректильной дисфункции. Полезно мужчинам масло и как седативное средство – возвращает спокойствие и уверенность в своих силах.
Опубликовано: Ангелина Крент
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