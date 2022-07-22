Эксперты рассказали о полезных свойствах эфирного масла лаванды

Эфирное масло лаванды – одно из самых популярных в мире. Если верить древним манускриптам, его целебные возможности используются уже две с половиною тысячи лет.

Этот вечнозелёный серебристо-зелёный полукустарник высотой до 80, а то и 150 см широко распространён по всему миру – Австралии, Азии (Индия, Аравия), Африке (северо-восточная часть), на юге Европы. В России он часто встречается в Краснодарском крае, Крыму, на Кавказе.

В середине июня верхушки стеблей покрывают бело-фиолетовые цветочки с ярко выраженным ароматом.

В Никитском ботаническом саду лаванду узколистную культивируют с XVIII века, но в садах знатных персон её высаживали уже в XIII веке. Цветы использовали для ароматизации белья, окуривания помещений, умывания.

Лекарственные возможности растения обусловлены его богатым химическим составом:

стимулирует работоспособность мозга и сердца, улучшает их кровоснабжение;

расслабляет, снимает мышечные спазмы, лечит неврозы, повышенную тревожность и бессонницу;

укрепляет иммунитет, устраняет хроническую усталость;

дезинфицирует помещение, постель и бельё;

избавляет от моли и комаров;

помогает нормализовать кровяное давление гипертоникам;

восстанавливает гормональный баланс;

ускоряет рубцевание ран и ожогов;

помогает сосредоточиться, улучшает запоминание;

обладает антиоксидантными и регенерирующими свойствами;

избавляет от мокрого кашля при простуде;

улучшает состояние кожных покровов при экземе и псориазе;

омолаживает кожу лица, улучшает цвет, устраняет пигментацию;

лечит депрессию и головную боль.

Польза лавандового масла

Важность такого популярного средства трудно переоценить, проще сказать, для каких органов и систем оно не полезно.

Наиболее распространённые области применения эфира:

простудные заболевания – избавляет от насморка и заложенности носа, облегчает выведение мокрот при кашле, помогает лечить бронхит;

сосуды – укрепляет стенки сосудов, улучшает работу сердца;

нервная система – улучшает качество сна, лечит неврозы и депрессию;

органы ЖКТ – обладает желчегонными и мочегонными свойствами;

кожные покровы – ускоряет заживление ран и ожогов;

волосы – улучшает состояние кожи головы и рост волос;

потовые железы – нормализует потоотделение, обладает бактерицидным эффектом.

Антисептические возможности лаванды очень актуальны для женщин. При гинекологических проблемах масло лечит воспаления, уменьшает симптомы боли и дискомфорта. Эфирное масло помогает отрегулировать месячный цикл и гормональный фон, усиливает либидо.

Лавандовое масло ещё в древности применяли как натуральный афродизиак, поэтому и сегодня его используют как мягкий стимулятор при эректильной дисфункции. Полезно мужчинам масло и как седативное средство – возвращает спокойствие и уверенность в своих силах.