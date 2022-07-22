Эксперты рассказали о полезных свойствах багульника болотного

Багульник болотный – это ядовитый кустарник, который обладает лечебными свойствами. В естественных условиях культура растет в болотистой местности северных регионов.

Это вечнозеленый кустарник, который отличается поверхностной корневой системой. Он имеет много надземных побегов, достигающих по высоте 125 см. Молодые ветки являются неодревесневшими. Их густо покрывают рыжие волоски.

Для кустарника характерны короткочерешковые листья, которые отличаются завернутыми вниз краями. Их длина составляет 1,5-4,5 см. Сверху листва отличается темно-зеленым оттенком и имеет блестящую поверхность. Она покрыта мелкими железками. Снизу листья имеют рыжий окрас и покрыты пушком.

Цветки отличаются белым оттенком. В диаметре они достигают 1 см и располагаются на опушенных цветоножках. Цветы собираются в щитковидных соцветиях по 16-25 штук.

В медицине больше всего ценится наземная часть куста. Она включает целебное эфирное масло, которое обладает терапевтическим действием. 70 % вещества приходится на сесквитерпеновые спирты, которые отличаются большой летучестью. К ним относятся ледол, цимол, палюстол. Эти компоненты придают листве горький привкус и выраженный аромат.

Большое количество летучих ингредиентов присутствует в листве и побегах первого года. В элементах второго года содержание спиртов значительно меньше.

Помимо этого, растительное сырье содержит флавоноиды и дубильные компоненты. Трава и цветки включают витамин С, который способствует укреплению иммунной системы.

Также растение содержит витамин Е, который помогает омолодить организм. Этот компонент помогает справляться со старением кожи, потому состав часто применяют в косметологии. Есть в багульнике болотном и селен. Этот компонент отвечает за здоровье сердечно-сосудистой системы.

Классификация:

Багульник болотный принадлежит к семейству Вересковых. Этот род включает 8 разновидностей культур, которые получили распространение в Северном полушарии.

Фармакологические свойства:

Средства на основе багульника болотного используют в медицине. Культура отличается отхаркивающими свойствами и помогает купировать воспаление. Трава успешно применяется при коклюше и оказывает антисептический эффект.

Помимо этого, вещество способствует снижать давление. На высшие отделы нервной системы состав оказывает возбуждающее воздействие. Препараты на основе травы помогают выводить и разжижать мокроту. Средства ускоряют эвакуацию этого вещества, помогают смягчить кашель и добиться антибактериального действия.

Лечебные свойства багульника связаны с содержанием в ней эфирного масла.

При внутреннем применении его часть выделяется через слизистые покровы дыхательных органов. При выведении через бронхи биологически активные соединения травы раздражают слизистые покровы, стимулируют работу бронхиальных желез. Также они активизируют функции реснитчатого эпителия органов дыхания.

Препараты багульника болотного оказывают спазмолитическое воздействие на гладкую мускулатуру бронхов. Благодаря содержанию эфирного масла удается добиться высокой антимикробной активности средства. Состав производит бактерицидный эффект и успешно устраняет золотистый стафилококк.

Растение имеет мочегонные свойства и оказывает дезинфицирующее действие. Это обусловлено выделением эфирного масла с мочой через почки. Вещество выводится в неизменном виде. Также на мочевыводящие пути комплексный эффект оказывает гликозид арбутин.

Ключевая опасность использования багульника болотного заключается в содержании токсичных компонентов. При соблюдении дозировки лекарственных средств они не принесут организму вреда.

Однако избыточное количество вещества способно спровоцировать такие симптомы:

слабость и головокружение;

повышенная раздражительность;

угнетение нервной системы.

При сильном превышении дозировки даже есть опасность летального исхода. Продукт особенно опасен при индивидуальной непереносимости его компонентов. В такой ситуации придется отказаться от лечения этим веществом или свести его применение к минимуму.