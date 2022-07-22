Аналитики считают, что Си Цзиньпин может совершить военную авантюру за границей

Замедление экономики Китая связано не только с ограничениями из-за COVID-19. Причинами также послужили проблемы в банковском секторе и давление в сфере недвижимости.

Научный сотрудник беспартийного Фонда защиты демократий Крейг Синглтон говорит, что COVID сыграл свою роль в первоначальных проблемах, но замедление восстановления Китая стало результатом «более глубоких структурных и системных проблем.

Сектор недвижимости Китая составляет 30% ВВП, поэтому даже небольшие отклонения на этом рынке могут оказать огромное влияние на глобальный внутренний продукт страны и его рост.

По словам эксперта по Азии и старшего научного сотрудника Института Гейтстоуна Гордона Чанга, экономическая слабость создает тревожную картину для лидера Китая Си Цзиньпина, поскольку он добивается еще одного, рекордного третьего срока.

Он может попытаться встряхнуть ситуацию, чтобы показать, что Китай остается сильным на международной арене, несмотря на внутренние проблемы.

Чанг считает, что у Цзиньпина есть все основания, чтобы совершить военную авантюру за границей, например, вторгнуться в соседнюю страну, перехватить самолет или судно.

Эксперт уточняет, что Китай сейчас находится в бедственном положении с бойкотом ипотеки в 86 городах и банковскими проблемами.

Чанг полагает, что Цзиньпин может попытаться конфликтовать с Индией, напоминает о недавнем вторжении в Китая в японские воды и возобновлении давления в Южно-Китайском море.