Почти 130 собак было похищено в Китае для съедения

Породистых домашних питомцев похищали у хозяев и доставляли на подпольную бойню. Их всех спасли.

Накануне фестиваля собачьего мяса в одной из китайских провинций было похищено 126 породистых собак.

Преступники украли их, чтобы убить. Среди украденных псов были такие редкие породы, как немецкие овчарки, хаски, золотистые ретриверы и другие.

К счастью, зоозащитникам удалось вовремя узнать о подпольной собачьей бойне.

Благодаря неравнодушию людей всех собачек удалось спасти - буквально в последний момент представители власти и зоозащитники ворвались на нелегальную бойню и забрали всех домашних питомцев.

Каждая собака вернулась к отчаявшимся хозяевам. Все виновники этой жуткой истории предстали перед законом, а бойню прикрыли.