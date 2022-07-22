Почти 130 собак было похищено в Китае для съедения
Породистых домашних питомцев похищали у хозяев и доставляли на подпольную бойню. Их всех спасли.
Накануне фестиваля собачьего мяса в одной из китайских провинций было похищено 126 породистых собак.
Преступники украли их, чтобы убить. Среди украденных псов были такие редкие породы, как немецкие овчарки, хаски, золотистые ретриверы и другие.
К счастью, зоозащитникам удалось вовремя узнать о подпольной собачьей бойне.
Благодаря неравнодушию людей всех собачек удалось спасти - буквально в последний момент представители власти и зоозащитники ворвались на нелегальную бойню и забрали всех домашних питомцев.
Каждая собака вернулась к отчаявшимся хозяевам. Все виновники этой жуткой истории предстали перед законом, а бойню прикрыли.
Опубликовано: Наталья Павлова
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