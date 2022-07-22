Украинские солдаты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов в Константиновке

Министерство обороны РФ сообщило об угрозе ВСУ взорвать хранилища радиоактивных отходов в Константиновке ДНР.

В пятницу, 22 июля 2022 года, генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев в пресс-релизе сообщил, что бойцы ВСУ заминировали полигон радиоактивных и химических отходов Константиновского Металлургического завода в ДНР.

Мизинцев отметил, что украинские боевики надеются совершить очередную провокацию против России посредством взрыва хранилища особо опасных отходов предприятия в Константиновке.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 