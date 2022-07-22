Украинские солдаты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов в Константиновке
Министерство обороны РФ сообщило об угрозе ВСУ взорвать хранилища радиоактивных отходов в Константиновке ДНР.
В пятницу, 22 июля 2022 года, генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев в пресс-релизе сообщил, что бойцы ВСУ заминировали полигон радиоактивных и химических отходов Константиновского Металлургического завода в ДНР.
Мизинцев отметил, что украинские боевики надеются совершить очередную провокацию против России посредством взрыва хранилища особо опасных отходов предприятия в Константиновке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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