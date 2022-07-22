Диетолог Лорен Манакел назвала неожиданные эффекты от употребления петрушки
Петрушку чаще всего используют как добавку к блюду, например, стейку или пасте. Ее часто откладывают в сторону, но на самом деле зелень может принести значительную пользу организму.
Свежая петрушка избавляет от неприятного запаха изо рта, освежает дыхание. В ней содержатся натуральные ароматические масла, которые придают ей особый вкус и аромат.
В петрушке содержится хлорофилл, который маскирует запах тела. Его используют во многих дезодорантах и прочей косметической продукции.
Петрушка помогает снизить потребление соли. Ее добавление в блюда улучшает их вкусовые качества, и человеку уже не приходится добавлять много соли.
Зелень является естественным источником витамина С – питательного вещества, которое поддерживает иммунную систему.
В петрушке также есть клетчатка, поэтому ее употребление положительно сказывается на пищеварении и здоровье кишечника.
Недостаток клетчатки в рационе приводит к запорам, увеличению веса, постоянной сонливости, вздутию живота и повышению уровня холестерина.
Вот почему петрушку стоит добавлять в салаты, в рыбные блюда, смешивать с соусами, тем более, что она прекрасно сочетается с любыми продуктами.
Опубликовано: Светлана Репина
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