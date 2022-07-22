Литва возобновила железнодорожный транзит между Россией и Калининградом
Литовская железнодорожная компания возобновила транзит санкционных товаров между Россией и Калининградской областью.
Вечером 22 июля литовская железнодорожная компания LTG Cargo объявила о возобновлении транзита между Россией и её Калининградской областью. Компания согласилась перевозить товары, которые попали под санкции Евросоюза.
Примечательно, что ещё несколькими неделями ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Литва далеки от согласования возобновления транзита в Калининградскую область.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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