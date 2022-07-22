В США признали необходимость поставок российской нефти на мировой рынок
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о важности поставок нефти из России на мировой рынок.
В пятницу вечером, 22 июля 2022 года, заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд во время выступления на форуме в институте Аспена признала, что мировой рынок нефти ждёт крах в случае прекращения экспорта природного углеводорода из России.
Нуланд утверждает, что при отказе правительства Российской Федерации экспортировать нефть на мировой рынок, при введении ограничения на стоимость, цены на нефть в мире побьют все рекорды и будут неконтролируемо расти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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