В Багдаде вспыхнули протесты после нападения на туристический курорт
В Багдаде сотни людей стали участниками протеста после нападения на курорт в Дахуке. Протестующие собрались у посольства Турции.
20 июля была проведена серия ударов по курорту в округе Заху в Иракском Курдистане. В результате погибли как минимум 9 человек, среди них трое детей.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими заявил, что ответственность за нападение несет Турция. Он сказал, что турецкие силы в очередной раз совершили явное и вопиющее нарушение суверенитета Ирака.
Аль-Кадхими отметил, что Ирак оставляет за собой полное право реагировать на эти нападения и примет все необходимые меры для защиты своего народа и привлечения агрессоров к ответственности за продолжающуюся эскалацию.
Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором отрицает свою ответственность.
В нем сказано, что Анкара против любых нападений на мирных жителей и готова сделать все возможное, чтобы раскрыть правду.
Около 500 человек собрались возле здания, принадлежащего посольству Турции. Между полицией и протестующими вспыхнули непродолжительные потасовки.
Протестующие обвинили иракских политиков в слабой реакции на кровопролитие и потребовали более решительных действий.
Опубликовано: Светлана Репина
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