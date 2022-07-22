Отдыхающие в Турции пожаловались на плохие условия в трех пятизвездочных отелях
Российские туристы выказали недовольство низким качеством сервиса, грязными пляжами, плохим питанием.
Критике подверглись два отеля 5* в Сиде и один в Бодруме.
Например, в гостинице Selectum Side в Сиде туристы были разочарованы грязью в номерах, лужами на полу в санузлах, неработающими кондиционерами и разломанными тумбочками.
Также неприятно почувствовали себя отдыхающие другого семейного пятизвездочного отеля в Сиде - Club Nena.
Здесь они получили "сюрприз" в виде неубранной территории, весьма скромного питания, тех же неубирающихся номеров и неработающих кондиционеров.
А расположенный на первой линии отель Bodrum View Resort оказался привлекательным только своей близостью к морю.
В остальном все было не очень хорошо - в номерах не был сделан ремонт, питание не радовало вкусом и разнообразием, а территория была неухоженной.
Когда туристы платят за комфортный отдых, то им хочется, чтобы его условия соответствовали высоким стандартам.
Что послужило причиной падения сервиса: недобор персонала или его непрофессионализм?
Как бы то ни было, сервис в ранее уровневых турецких отелях, по свидетельству туристов, стал заметно ниже.
Опубликовано: Наталья Павлова
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