Отдыхающие в Турции пожаловались на плохие условия в трех пятизвездочных отелях

Российские туристы выказали недовольство низким качеством сервиса, грязными пляжами, плохим питанием.

Критике подверглись два отеля 5* в Сиде и один в Бодруме.

Например, в гостинице Selectum Side в Сиде туристы были разочарованы грязью в номерах, лужами на полу в санузлах, неработающими кондиционерами и разломанными тумбочками.

Также неприятно почувствовали себя отдыхающие другого семейного пятизвездочного отеля в Сиде - Club Nena.

Здесь они получили "сюрприз" в виде неубранной территории, весьма скромного питания, тех же неубирающихся номеров и неработающих кондиционеров.

А расположенный на первой линии отель Bodrum View Resort оказался привлекательным только своей близостью к морю.

В остальном все было не очень хорошо - в номерах не был сделан ремонт, питание не радовало вкусом и разнообразием, а территория была неухоженной.

Когда туристы платят за комфортный отдых, то им хочется, чтобы его условия соответствовали высоким стандартам.

Что послужило причиной падения сервиса: недобор персонала или его непрофессионализм?

Как бы то ни было, сервис в ранее уровневых турецких отелях, по свидетельству туристов, стал заметно ниже.