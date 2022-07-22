Международным банкам в Китае приходится создавать комитеты Компартии

HSBC стал первым международным банком, который создал комитет Компартии Китая. Законы КНР требуют, чтобы такие структуры создавали такие комитеты.

Ранее глобальные финансовые институты не стремились выполнять это правило. Но шаг HSBC может стать примером для других международных банковских учреждений.

Такие комитеты должны выполнять две функции: действовать как профсоюз рабочих и способствовать назначению представителя партии на руководящие посты компании.

Государственные предприятия также должны создавать комитеты КПК для содействия партийной деятельности и продвижения государственной политики.

HSBC уже опубликовал заявление, в котором сказано, что создание комитетов является обычной практикой для компаний в Китае.

В заявлении отмечается, что менеджмент не играет никакой роли в создании таких групп, а сами комитеты не оказывают никакого влияния на управление бизнесом и не играют какой-либо формальной роли в повседневных операциях.

Несмотря на то, что штаб-квартира HSBC находится в Лондоне, основное внимание банк уделяет Азии. На этот регион, особенно Китай и Гонконг, приходится большая часть его прибыли.

В 2020 году Китай снял ограничения на иностранную собственность для финансовых учреждений. Ранее иностранным финансовым фирмам разрешалось владеть только 51% акций своих китайских совместных предприятий. HSBC увеличил долю в своем китайском брокерском СП до 90% с 51% в апреле.