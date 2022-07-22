Правительство Украины планирует ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

Дачники рассказали о полезных свойствах жимолости

Не все видели многолетний кустарник с сине-чёрными ягодами под названием жимолость. Полезные свойства и противопоказания плодов, между тем, были давно изучены: ягоду используют в лечебных целях, косметологических и кулинарном деле.

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