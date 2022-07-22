Правительство Украины планирует ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о намерении украинского правительства разработать законопроект об уголовной ответственности за получение российского гражданства.

21 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала в своём Telegram-канале создание украинским правительством очередного законопроекта.

Верещук утверждает, что представители различных украинских ведомств приняли решение о разработке законопроекта, который подразумевает введение уголовной ответственности для граждан Украины при получении паспорта Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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