Эксперты рассказали, какими полезными свойствами обладает амарант

Амарант (лат. Amaránthus) теплолюбивое растение, вырастает и созревает в течение одного сезона, лучше всего растет на солнечной стороне.

Название свое получил за то, что цветки долго не теряют свою форму и сохраняют ее в засушенном виде. Дословно переводится с греческого, как бессмертный цветок («а» -отрицание, «мара»-богиня смерти, «антхос» — цветок).

Есть мнение, что назван так за то, что по своим целебным свойствам, содержащихся в растении, продлевает молодость, сохраняя здоровье и бодрость духа.

Целебные и питательные свойства амаранта уникальны и превосходят по концентрации содержания полезных веществ в одном растении все известные виды. В том числе женьшень и золотой ус.

Серотонин – гормон хорошего настроения, синтезируется в амаранте естественным образом. Прием препаратов из амаранта заметно повышает жизненный тонус, улучшает настроение, снимает напряжение. Употреблять рекомендуют в меру, передозировки приводят к обратным результатам – депрессиям и сонливости.

Содержание магния в щирице в достаточно большом количестве делает его полезным для сердечников и для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Содержащиеся в культуре антиоксиданты очищают организм, выводят токсины, сохраняет молодость. Поэтому важно применять компоненты из амаранта для жителей мегаполисов и людей, занятых на вредном производстве.

В амарантовом белке присутствует наряду с другими аминокислотами одна незаменимая аминокислота — лизин, которая жизненно необходима организму. Лизин не синтезируется самостоятельно в организме, поступает только с пищей. Содержание лизина в щирице вдвое больше, чем в белке пшеницы и в три раза больше чем в кукурузе и сорго.

Наличие сквалена в составе растения, позволяет насыщать кислородом все ткани организма. Содержание уникального компонента сквален в масле амаранта намного выше чем в любом другом растительном масле. Например, в 30 раз больше, чем в оливковом масле.

Содержащийся в растении витамин К помогает в очищении организма от излишнего холестерина и улучшает процесс кровообращения. Витамин К в комплексе со скваленом регулирует процесс свертываемости крови, предупреждает внутреннее кровотечение. Используют амарант для лечения инфаркта, инсульта, гипертонии и стенокардии.

В зернах амаранта не содержится глютен, поэтому его используют в безглютеновой диете.

Сок из листьев содержит крахмал, каротин, аскорбиновую кислоту, калий и дубильные вещества. Применяют в комплексной терапии для купирования многих воспалительных процессов.

Эта культура универсального назначения – её используют и в пищу, и как лекарственное средство, и в животноводстве, и в парфюмерии, и как декоративное растение.

Белок в химическом составе амаранта, по своей ценности и качеству превосходит все животные и растительные протеины. Амарант — лидер по содержанию полноценного белка. Кукуруза больше углеводистый продукт, а амарант более белковый. Содержание белка в листьях амаранта до 20%, в семенах до 23%, а полноценность белка оценивается до 97%.

марант древнейшее растение, известно его использование на протяжении 8 тысяч лет. Родиной официально считают Южную Америку, благодаря испанским завоевателям растение распространилось в Азии, а позднее и в Европе.

В Северной Индии и в Китае амарант хорошо прижился. Там и сейчас культивируют и высоко ценят это растение.

В Европе это растение приняли прохладно и использовали в основном, как декоративное. С годами разные виды культур переопылялись и постепенно теряли ценные качества превращаясь в сорняк.

В Японии амарант ценится также высоко, как мясо кальмара.

Химический состав амаранта

Все части растения имеют биологическую ценность и применяются по назначению. Семена обладают наиболее высокой питательной ценностью. Концентрация содержания химических элементов растения разнится относительно вида растения.

Но во всех видах амаранта присутствуют:

Легкоусвояемый белок;

Полиненасыщенные кислоты и биологически активные вещества;

Витамины группы В, А, С, Е, К, РР, флавоноиды, каротиноиды и пектин;

Микроэлементы Fe, Cu, Se, P;

Макроэлементы Na, Mg, K, Ca, Mn.

Содержание белка в семенах амаранта такое же, как в сое или мясе. А по усвояемости протеинов превосходит эти продукты. Важно, что в семенах амаранта отсутствует составляющий всех зерновых культур глютен (клейковина), поэтому его включают в диетический рацион людям с аллергией на данный белок(глютен).

Жирные кислоты амаранта содержат целый комплекс кислот – олеиновой, линолевой, линоленовой.

Углеводород сквален — это ценнейшее вещество, содержащееся в семенах амаранта. Сквален активно участвует в процессе насыщения всех тканей организма кислородом, усиливая тем самым кровообращение и выводя из организма накопившиеся вредные токсины.

Сквален отличный антиокидант. Это качество сквалена позволяет применять амарант в борьбе со злокачественными опухолями в онкологии. Сквален содержится также в печени акулы, но синтезировать его в этом случае несравнимо дороже.

Сквален помогает регулировать так же липидный и стероидный обмен в организме, принимает участие в синтезе витамина Д в организме. Компонент сквален применяют в лечении атеросклероза.

Лекарственные свойства амаранта:

В традиционной медицине амарант используют как источник биологически активных веществ – амарантина, рутина, каротиноидов. Целый комплекс активных компонентов, входящих в состав амаранта, используют для профилактики и терапии многих заболеваний.

Амарант обладает огромной биоэнергетической активностью, это лучший активатор иммунитета природного происхождения. Общеизвестно применение амаранта при лечении мочеполовой системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний, вызванных нарушением обмена веществ и диабета, при ожирении, авитаминозе, анемии.

Амарантовое масло, в состав которого входит уникальный углеводород тритерпенового ряда сквален, считают эликсиром жизни. Его все чаще используют в лечении и для профилактики заболеваний.

Это настоящая панацея для восстановления кожных покровов, оно лечит и заживляет раны, экземы, помогает восстанавливать поврежденные внутренние органы, так же вследствие проведения химиотерапии и курса радиационной терапии.