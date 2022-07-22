Эксперты рассказали, какими полезными свойствами обладает амарант
Амарант (лат. Amaránthus) теплолюбивое растение, вырастает и созревает в течение одного сезона, лучше всего растет на солнечной стороне.
Название свое получил за то, что цветки долго не теряют свою форму и сохраняют ее в засушенном виде. Дословно переводится с греческого, как бессмертный цветок («а» -отрицание, «мара»-богиня смерти, «антхос» — цветок).
Есть мнение, что назван так за то, что по своим целебным свойствам, содержащихся в растении, продлевает молодость, сохраняя здоровье и бодрость духа.
Целебные и питательные свойства амаранта уникальны и превосходят по концентрации содержания полезных веществ в одном растении все известные виды. В том числе женьшень и золотой ус.
Серотонин – гормон хорошего настроения, синтезируется в амаранте естественным образом. Прием препаратов из амаранта заметно повышает жизненный тонус, улучшает настроение, снимает напряжение. Употреблять рекомендуют в меру, передозировки приводят к обратным результатам – депрессиям и сонливости.
Содержание магния в щирице в достаточно большом количестве делает его полезным для сердечников и для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Содержащиеся в культуре антиоксиданты очищают организм, выводят токсины, сохраняет молодость. Поэтому важно применять компоненты из амаранта для жителей мегаполисов и людей, занятых на вредном производстве.
В амарантовом белке присутствует наряду с другими аминокислотами одна незаменимая аминокислота — лизин, которая жизненно необходима организму. Лизин не синтезируется самостоятельно в организме, поступает только с пищей. Содержание лизина в щирице вдвое больше, чем в белке пшеницы и в три раза больше чем в кукурузе и сорго.
Наличие сквалена в составе растения, позволяет насыщать кислородом все ткани организма. Содержание уникального компонента сквален в масле амаранта намного выше чем в любом другом растительном масле. Например, в 30 раз больше, чем в оливковом масле.
Содержащийся в растении витамин К помогает в очищении организма от излишнего холестерина и улучшает процесс кровообращения. Витамин К в комплексе со скваленом регулирует процесс свертываемости крови, предупреждает внутреннее кровотечение. Используют амарант для лечения инфаркта, инсульта, гипертонии и стенокардии.
В зернах амаранта не содержится глютен, поэтому его используют в безглютеновой диете.
Сок из листьев содержит крахмал, каротин, аскорбиновую кислоту, калий и дубильные вещества. Применяют в комплексной терапии для купирования многих воспалительных процессов.
Эта культура универсального назначения – её используют и в пищу, и как лекарственное средство, и в животноводстве, и в парфюмерии, и как декоративное растение.
Белок в химическом составе амаранта, по своей ценности и качеству превосходит все животные и растительные протеины. Амарант — лидер по содержанию полноценного белка. Кукуруза больше углеводистый продукт, а амарант более белковый. Содержание белка в листьях амаранта до 20%, в семенах до 23%, а полноценность белка оценивается до 97%.
марант древнейшее растение, известно его использование на протяжении 8 тысяч лет. Родиной официально считают Южную Америку, благодаря испанским завоевателям растение распространилось в Азии, а позднее и в Европе.
В Северной Индии и в Китае амарант хорошо прижился. Там и сейчас культивируют и высоко ценят это растение.
В Европе это растение приняли прохладно и использовали в основном, как декоративное. С годами разные виды культур переопылялись и постепенно теряли ценные качества превращаясь в сорняк.
В Японии амарант ценится также высоко, как мясо кальмара.
Химический состав амаранта
Все части растения имеют биологическую ценность и применяются по назначению. Семена обладают наиболее высокой питательной ценностью. Концентрация содержания химических элементов растения разнится относительно вида растения.
Но во всех видах амаранта присутствуют:
Легкоусвояемый белок;
Полиненасыщенные кислоты и биологически активные вещества;
Витамины группы В, А, С, Е, К, РР, флавоноиды, каротиноиды и пектин;
Микроэлементы Fe, Cu, Se, P;
Макроэлементы Na, Mg, K, Ca, Mn.
Содержание белка в семенах амаранта такое же, как в сое или мясе. А по усвояемости протеинов превосходит эти продукты. Важно, что в семенах амаранта отсутствует составляющий всех зерновых культур глютен (клейковина), поэтому его включают в диетический рацион людям с аллергией на данный белок(глютен).
Жирные кислоты амаранта содержат целый комплекс кислот – олеиновой, линолевой, линоленовой.
Углеводород сквален — это ценнейшее вещество, содержащееся в семенах амаранта. Сквален активно участвует в процессе насыщения всех тканей организма кислородом, усиливая тем самым кровообращение и выводя из организма накопившиеся вредные токсины.
Сквален отличный антиокидант. Это качество сквалена позволяет применять амарант в борьбе со злокачественными опухолями в онкологии. Сквален содержится также в печени акулы, но синтезировать его в этом случае несравнимо дороже.
Сквален помогает регулировать так же липидный и стероидный обмен в организме, принимает участие в синтезе витамина Д в организме. Компонент сквален применяют в лечении атеросклероза.
Лекарственные свойства амаранта:
В традиционной медицине амарант используют как источник биологически активных веществ – амарантина, рутина, каротиноидов. Целый комплекс активных компонентов, входящих в состав амаранта, используют для профилактики и терапии многих заболеваний.
Амарант обладает огромной биоэнергетической активностью, это лучший активатор иммунитета природного происхождения. Общеизвестно применение амаранта при лечении мочеполовой системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний, вызванных нарушением обмена веществ и диабета, при ожирении, авитаминозе, анемии.
Амарантовое масло, в состав которого входит уникальный углеводород тритерпенового ряда сквален, считают эликсиром жизни. Его все чаще используют в лечении и для профилактики заболеваний.
Это настоящая панацея для восстановления кожных покровов, оно лечит и заживляет раны, экземы, помогает восстанавливать поврежденные внутренние органы, так же вследствие проведения химиотерапии и курса радиационной терапии.
Опубликовано: Ангелина Крент
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