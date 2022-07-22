В Шри-Ланке силы безопасности неожиданно захватили лагерь протестующих

Утром 22 июля силы безопасности Шри-Ланки вошли в лагерь антиправительственных протестов. Они арестовали протестующих и разобрали их палатки.

Сотни солдат и полицейских атаковали протестующих возле президентской резиденции в Коломбо. Через несколько часов люди должны были покинуть этот районе.

Военные избили видеожурналиста BBC, а один солдат выхватил его телефон и удалил видео. Сообщается, что задержаны 9 человек.

Свои действия полицейские назвали спецоперацией по возвращению контроля над секретариатом президента. Ранее активисты заявляли, что сдадут здание в пятницу днем.

На прошлой неделе экс-президент Готабая Раджапакса бежал из страны. К присяге был приведен Ранил Викремесингхе, бывший премьер-министр, который пообещал принять жесткие меры в отношении демонстрантов.

Несмотря на глубокое недоверие, многие протестующие заявили, что дадут ему шанс вывести страну из экономического кризиса.

Шри-Ланка уже несколько месяцев охвачена протестами, потому что страна фактически обанкротилась и сталкивается с острой нехваткой продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости.

В стране введено чрезвычайное положение, что дает полиции и военным право арестовывать и задерживать людей без ордера.