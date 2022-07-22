В Шри-Ланке силы безопасности неожиданно захватили лагерь протестующих
Утром 22 июля силы безопасности Шри-Ланки вошли в лагерь антиправительственных протестов. Они арестовали протестующих и разобрали их палатки.
Сотни солдат и полицейских атаковали протестующих возле президентской резиденции в Коломбо. Через несколько часов люди должны были покинуть этот районе.
Военные избили видеожурналиста BBC, а один солдат выхватил его телефон и удалил видео. Сообщается, что задержаны 9 человек.
Свои действия полицейские назвали спецоперацией по возвращению контроля над секретариатом президента. Ранее активисты заявляли, что сдадут здание в пятницу днем.
На прошлой неделе экс-президент Готабая Раджапакса бежал из страны. К присяге был приведен Ранил Викремесингхе, бывший премьер-министр, который пообещал принять жесткие меры в отношении демонстрантов.
Несмотря на глубокое недоверие, многие протестующие заявили, что дадут ему шанс вывести страну из экономического кризиса.
Шри-Ланка уже несколько месяцев охвачена протестами, потому что страна фактически обанкротилась и сталкивается с острой нехваткой продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости.
В стране введено чрезвычайное положение, что дает полиции и военным право арестовывать и задерживать людей без ордера.
Опубликовано: Светлана Репина
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