Дачники рассказали, какими целебными свойствами обладает пижма

Целебные возможности пижмы обыкновенной известны не одно тысячелетие. Цветками растения лечили женские болезни, патологии ЖКТ, ревматизм, кожные заболевания и другие недуги.

Отдельные сорта используют в ландшафтном дизайне. Многолетник с мощным корнем, располагающимся горизонтально, со временем деревенеет. Многочисленные отростки занимают значительную площадь участка.

Вначале рябинник формирует прямостоячий стебель круглой формы. Через несколько лет появляются дополнительные отростки, на шестой год их высота достигает 50-150 см. По всему стеблю разбросаны веточки с листиками с зубчатым краем удлинённой формы.

Верхняя часть листа тёмно-зелёного цвета, обратная – светло-зелёного оттенка, с небольшими тёмными крапинками и прожилками.

Цветёт рябинник в июне. На верхушках куста появляются зонтики с многочисленными шариками-соцветиями усечённой формы. В одной корзинке может быть 5-12 цветков ярко-жёлтого насыщенного цвета со специфическим «камфорным» запахом.

Плоды-семянки продолговатой формы с зубчатой поверхностью у пижмы появляются в конце лета. Благодаря зубчикам семена могут распространяться на большие территории. Цветы и семена пижмы богаты камфорным эфирным маслом, его стойкий аромат за 15 минут уничтожает всех насекомых вокруг – от мух до собачьих блох.

Богатый состав пижмы (дубильные соединения, алкалоиды, эфирные масла, горечь танацетин, органические кислоты) определяет её терапевтические возможности. Цветки ромашника включают в фито-сборы, используемые при многих болезнях как острой, так и хронической формы.

Учёные выявили в составе высокий процент стероидов и флавоноидов. В частности, Якутский НИИ выделил в составе пижмы стероидные соединения, обладающие желчегонными, спазмолитическими и противопаразитарными свойствами.

Присутствие в составе растения растительных гликозидов объясняет сосудорасширяющее действие пижмы, которое используют при комплексном лечении стенокардии.

Отвары и настои цветков пижмы богаты флавоноидами – ингибиторами свободных радикалов, обладающими антиоксидантными возможностями. Их принимают внутрь при проблемах ЖКТ.

Сегодня пижму исследуют как источник танацетанов. Полисахариды этой группы присутствуют в цветках. Принадлежат они к классу пектинов, обладающих вяжущими свойствами. Танацетаны способны нейтрализовать вредное воздействие «плохого» холестерина.

В инструкции для медикаментов с пижмой, где описываются её лечебные свойства и применение, упоминается и токсичное воздействие цветков. Яд кетон туйон, выявленный в их составе, в больших дозах провоцирует серьёзную интоксикацию организма. Известны случаи отравления домашнего скота, поэтому так важно соблюдать инструкцию и дозировку.

И медики, и травники применяют рябинник как глистогонный препарат. Отвар семян и цветов активно борется с острицами, аскаридами, ленточными паразитами.

Известны и желчегонные возможности пижмы. Её назначают при патологиях ЖКТ – холецистите, гастрите, дизентерии, диарее. Отвар цветков нормализует кислотность желудка, усиливает выделение желчи, улучшает обменные процессы. Кроме холецистита (за исключением желчнокаменной болезни) эффективен рябинник и после холецистэктомии.

Помогает пижма лечить запоры и геморрой. Благодаря мочегонному эффекту растение используют при мочекаменной болезни и почечной недостаточности.

Теплым компрессом можно улучшить состояние при чесотке, гнойных ранах, фурункулах, ушибах подагре, вывихах. Процедура уменьшит отёки и болезненность.

При ревматизме рябинник для приёма внутрь настаивают на вине, но можно применять пижму и наружно. История Александры, описанная на форуме, впечатляет: «В 7 лет бабушка буквально спасла меня ромашником.

Грипп дал осложнение, и я совсем не могла ходить. У семилетней девочки отказали ноги – даже представить сейчас страшно! Бабушка опускала меня в бочку с тёплым отваром пижмы. После этих ванн я стала ходить как раньше».