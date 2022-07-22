Глава британской разведки полагает, что Иран на самом деле не хочет ядерной сделки

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (Ми-6) Ричард Мур заявил, что сомневается в желании верховного лидера Ирана Али Хаманеи возродить ядерную сделку с мировыми державами.

По его словам, возрождение соглашения 2015 года было бы наилучшим вариантом для ограничения ядерной программы Ирана.

Но Мур не уверен, что такого исхода реально добиться. С другой стороны, он полагает, что Тегеран не хочет прекращать переговоры, однако готов затягивать их.

Глава разведки также предположил, что Россия и Китай не будут блокировать подобную сделку, если она все же состоится.

Западные державы предупреждают, что Иран приближается к тому, чтобы сделать рывок к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает, что планирует что-то подобное.

Администрация президента США Джо Байдена стремилась восстановить соглашение.

Американские, британские и французские дипломаты возложили вину на Иран за то, что он не смог вернуть ядерное соглашение после более чем годичных переговоров.

Иран охарактеризовал ядерные переговоры как положительные и обвинил Соединенные Штаты в том, что они не предоставили гарантий того, что новая администрация США снова не откажется от сделки, как это сделал Трамп.