Самый старый самец панды в мире умер в зоосаде Гонконга

По человеческим меркам Ан Ану было 105 лет, а по медвежьим - 35. Чтобы он не испытывал страданий, его усыпили.

Домом старейшего самца панды был гонконгский зоосад под названием Ocean Park. Вместе со своей подругой Цзя Цзя он поселился здесь в 1999 году.

Пара гигантских панд была подарена правительству Гонконга властями Китая в качестве дипломатического подарка.

Цзя Цзя умерла раньше своего партнера - в 38 лет, в 2016 году. Она тоже считается старейшей среди самок-панд, живших в неволе.

Вообще панды живут от 14 до 20 лет, а после 20 утрачивают детородную способность и становятся пожилыми.

Одна из частых болезней, которая развивается у них в этом возрасте, - повышение артериального давления.

Именно этим недугом страдал Ан Ан. В последние дни жизни он перестал есть, много спал и мог пить только насыщенную электролитами воду.

Поэтому ветеринары решили прибегнуть к эвтаназии, чтобы медведь не мучился.

Работники зоосада говорят, что будут скучать по его веселому нраву и живому уму.