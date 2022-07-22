Самый старый самец панды в мире умер в зоосаде Гонконга
По человеческим меркам Ан Ану было 105 лет, а по медвежьим - 35. Чтобы он не испытывал страданий, его усыпили.
Домом старейшего самца панды был гонконгский зоосад под названием Ocean Park. Вместе со своей подругой Цзя Цзя он поселился здесь в 1999 году.
Пара гигантских панд была подарена правительству Гонконга властями Китая в качестве дипломатического подарка.
Цзя Цзя умерла раньше своего партнера - в 38 лет, в 2016 году. Она тоже считается старейшей среди самок-панд, живших в неволе.
Вообще панды живут от 14 до 20 лет, а после 20 утрачивают детородную способность и становятся пожилыми.
Одна из частых болезней, которая развивается у них в этом возрасте, - повышение артериального давления.
Именно этим недугом страдал Ан Ан. В последние дни жизни он перестал есть, много спал и мог пить только насыщенную электролитами воду.
Поэтому ветеринары решили прибегнуть к эвтаназии, чтобы медведь не мучился.
Работники зоосада говорят, что будут скучать по его веселому нраву и живому уму.
Опубликовано: Наталья Павлова
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