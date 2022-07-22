Литва возобновила железнодорожный транзит российских грузов в Калининград

«Литовские железные дороги» восстановили транзит российских санкционных грузов через Литву в Калининградскую область.

22 июля представитель транспортной компании «Литовские железные дороги» Мантас Дубаускас заявил о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Литвой для транзита санкционных грузов в Калининградскую область.

Дубаускас в эфире телеканала LRT сообщил о том, что литовская сторона задерживала отмену запрета на железнодорожный транзит грузов из-за ожидания разъяснений Еврокомиссии по всем нюансам перевозки российских товаров в Калининград через территорию Литвы.