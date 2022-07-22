Телескоп Уэбба НАСА открыл миллионы галактик

Во Вселенной было в 10 раз больше галактик, подобных Млечному пути, чем считалось ранее. Такой вывод можно сделать из первых исследований изображений, полученных с помощью телескопа Уэбба.

Профессор Кристофер Конселис из Манчестерского университета, один из авторов исследования, говорит, что телескоп смог приблизиться к ранней Вселенной.

Это позволило получить представление о космических объектах, которые были знакомы людям, но без понимания времени и способа их образования.

Конселис отмечает, что сегодня доминируют дисковые галактики. К ним относится и наша галактика, и Андромеда, которая находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли.

Он поясняет, что три четверти близлежащих галактик представляют собой диски, но считалось, что они сформировались на позднем этапе эволюции Вселенной.

Но первое изображение, полученное с телескопа, показывает скопление галактик на переднем плане.

Гравитация этой огромной массы объектов увеличила свет галактик на заднем плане в далекой Вселенной, впервые сделав их видимыми. Некоторые из них существовали всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва.

Уэбб с золотым зеркалом шириной 6,5 м и сверхчувствительными инфракрасными приборами способен различать их формы и подсчитывать их.

Возраст Вселенной около 13,8 миллиардов лет, поэтому изображения, которые делает телескоп, представляют собой проблески процессов, которые сформировали звезды и планеты задолго до того, как появились наши собственные.