Диетолог Эрик Барганьер назвал летние блюда, которые мешают похудению

Летом люди отправляются на дачу или на пляж, наслаждаются отдыхом и вкусными блюдами на пикниках. Но некоторые из них способны замедлить похудение или вообще остановить его.

Одно из них – кукуруза в початках. С одной стороны, это овощ, который не должен вредить похудению. С другой – добавление масла и начинок способствуют увеличению веса.

Бургеры на гриле – очень вкусное, но весьма калорийное блюдо, особенно если есть его с кетчупом. Существуют другие вид барбекю, менее вреднее для фигуры.

Смузи считается полезной и низкокалорийной закуской. Но покупные готовые смеси содержат много калорий. Лучше отдавать предпочтение свежим овощам или делать смузи самостоятельно.

Без мороженого сложно обойтись в жаркий день. Но при покупке стоит обращать внимание на калорийность и выбирать самые легкие варианты.

Небольшая порция нежирного красного мяса полезна для здоровья. Но большой стейк добавит в рацион лишних жиров и помешает похудению.

Салаты – отличное дополнение к пикнику. Но нужно убедиться, что они не заправлены жирным майонезом или другим тяжелым соусом.

То же касается и салата с яйцом. Его лучше заправить натуральным йогуртом или подобрать другую легкую заправку.