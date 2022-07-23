Парламент Кубы одобрил проект Семейного кодекса, допускающий однополые браки

Кубинский парламент принял поправки в Семейный кодекс о суррогатном материнстве и легализации однополых браков в стране.

В субботу, 23 июля 2022 года, пресс-служба Национальной ассамблеи народной власти Кубы заявила о том, что депутаты поддержали предложенные обновления в Семейный кодекс, допускающие однополые браки и суррогатное материнство.

Отмечается, что окончательное решение о принятии внесённых поправок в кодекс будет принято после проведения референдума по Семейному кодексу Кубы двадцать пятого сентября этого года.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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