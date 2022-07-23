Европа заинтересовалась африканской нефтью и газом, но есть несколько проблем

В попытках разорвать зависимость от российских углеводородов, Европа пытается найти новые источники газа и нефти. Одним из них может стать Африка.

Многие африканские активисты говорят о том, что газ направляется в Европу, а сама Африка ничего от этого не получает.

Например, Нигерия отправила миллионы тонн сжиженного природного газа за границу, а местные жители используют незаконно полученные древесину и топливо, чтобы согреться.

Месторождения газа есть в Мозамбике. Но это неспокойная страна. Здесь часто случаются нападения экстремистов на местных жителей, из-за чего периодически блокируется разработка газовых запасов.

В течение многих лет Европа отказывалась финансировать проекты по разработке африканских нефтяных и газовых месторождений.

Ради борьбы с выбросами углерода Большая семерка советовала африканским странам сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии. В новых условиях та же Европа принимает план зарубежный инвестиций в газ и нефть.

Если африканские страны, обладающие запасами газа, обратят все эти запасы в добычу, то к 2030 году эта добыча может достичь 90 млрд кубометров в год. Около трети из них можно будет направлять на экспорт.

Для сравнения: в прошлом году экспорт российского газа в Европу составил 158 млрд кубометров.