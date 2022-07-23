Еврокомиссия дала Венгрии последний месяц для решения проблем
Евросоюз запустил в отношении Венгрии так называемый «механизм обусловленности». Если страна не выполнит определенные условия, она лишится доступа к финансированию в рамках бюджета Евросоюза.
Механизм предназначен для защиты финансовых интересов ЕС от нарушений верховенства права. К Венгрии есть несколько претензий.
Еврокомиссия считает, что деньги ЕС находятся в опасности в Венгрии из-за того, что ЕЭК называет коррупцией.
Она может принимать форму тендеров на проекты, финансируемые ЕС, в которых принимает участие только один участник торгов, обычно связанный с правящей партией.
Исполнительная власть ЕС также обеспокоена независимостью судебной системы, СМИ и неправительственных организаций.
В прошлом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан игнорировал опасения ЕС и США по поводу коррупции в Венгрии.
Но в последние недели высокопоставленные венгерские чиновники заявляли, что Будапешт готов работать с Комиссией для решения этих проблем.
У Венгрии теперь есть один месяц, в течение которого она может представить свои замечания и любую дополнительную информацию, в частности, о соразмерности мер, предусмотренных Комиссией
Опубликовано: Светлана Репина
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