Еврокомиссия дала Венгрии последний месяц для решения проблем

Евросоюз запустил в отношении Венгрии так называемый «механизм обусловленности». Если страна не выполнит определенные условия, она лишится доступа к финансированию в рамках бюджета Евросоюза.

Механизм предназначен для защиты финансовых интересов ЕС от нарушений верховенства права. К Венгрии есть несколько претензий.

Еврокомиссия считает, что деньги ЕС находятся в опасности в Венгрии из-за того, что ЕЭК называет коррупцией.

Она может принимать форму тендеров на проекты, финансируемые ЕС, в которых принимает участие только один участник торгов, обычно связанный с правящей партией.

Исполнительная власть ЕС также обеспокоена независимостью судебной системы, СМИ и неправительственных организаций.

В прошлом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан игнорировал опасения ЕС и США по поводу коррупции в Венгрии.

Но в последние недели высокопоставленные венгерские чиновники заявляли, что Будапешт готов работать с Комиссией для решения этих проблем.

У Венгрии теперь есть один месяц, в течение которого она может представить свои замечания и любую дополнительную информацию, в частности, о соразмерности мер, предусмотренных Комиссией