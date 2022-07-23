Spiegel: жена канцлера Германии Шольца выбросила в мусорку секретные документы

Супруга Олафа Шольца Бритта Эрнст выбросила в мусорный бак секретные документы МИД Германии о членах саммита G7.

23 июля немецкое информационное агентство Spiegel сообщило, что соседи канцлера Германии Олафа Шольца нашли документы в мусорном баке, помеченные грифом секретности. В документации приводится подробная характеристика лидеров стран G7 и членов их семей. В частности, в бумагах сообщается, что жена премьер-министра Италии Марио Драги является закрытым и непубличным человеком.

По версии газеты Spiegel, документы в мусорный бак выбросила жена Шольца Бритта Эрнст, которая должна была их полностью уничтожить в соответствии с протоколом.