Spiegel: жена канцлера Германии Шольца выбросила в мусорку секретные документы
Супруга Олафа Шольца Бритта Эрнст выбросила в мусорный бак секретные документы МИД Германии о членах саммита G7.
23 июля немецкое информационное агентство Spiegel сообщило, что соседи канцлера Германии Олафа Шольца нашли документы в мусорном баке, помеченные грифом секретности. В документации приводится подробная характеристика лидеров стран G7 и членов их семей. В частности, в бумагах сообщается, что жена премьер-министра Италии Марио Драги является закрытым и непубличным человеком.
По версии газеты Spiegel, документы в мусорный бак выбросила жена Шольца Бритта Эрнст, которая должна была их полностью уничтожить в соответствии с протоколом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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