Американские врачи назвали основные симптомы коронавируса ВА.5

Подвариант COVID омикрон ВА.5 сейчас доминирует в большинстве стран мира. У него есть некоторые особенности и типичные симптомы.

Директор Отделения инфекционных заболеваний и иммунологии Техасского университета доктор Джанак Патель говорит, что на ВА.4 и ВА.5 сейчас приходится 82% случаев заражения в США.

Руководитель группы реагирования на COVID-19 в Калифорнийском университете в Ирвине Дэвид Сулелес называет самыми распространенными симптомами этих подвариантов кашель, заложенность носа и головные боли.

Но он отмечает, что варианты меняются очень быстро, и медицинскому сообществу необходимо время, чтобы собрать последние данные об инфекциях.

Если пациент делает домашний тест, невозможно узнать, какой у него был подвариант. Частым симптомом также является боль в горле.

Врач-инфекционист и исследователь в клинике Майо доктор Притиш Тош отмечает, что ВА.5 вызывает сильную простуду и гриппоподобное состояние.

И точные симптомы, и тяжесть, как правило, варьируются в зависимости от многих факторов, включая возраст, историю болезни.

Суалес уточняет, что потеря вкуса и обоняния была очень распространенным симптомом, о котором сообщалось в более ранних вариантах COVID-19. Сейчас такие симптомы встречаются значительно реже.