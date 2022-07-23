Верещук: Украина введёт уголовную ответственность за получение паспорта РФ
Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Киев намерен ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта.
23 июля украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что накануне в Киеве прошло закрытое межведомственное заседание, на котором поступило предложение ввести уголовное наказание за получение российского паспорта украинскими гражданами. По словам Верещук, закон находится на стадии разработки.
Примечательно, что ранее Владимир Путин издал президентский указ об упрощённом получении российского гражданства всеми гражданами Украины, ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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