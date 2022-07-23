Нуланд: США хотят видеть присутствие нефти из России на мировом рынке

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщает, что в Вашингтоне надеются на долгосрочное присутствие российской нефти на мировых рынках.

23 июля замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выступила на полях форума в Аспенском институте, где публично заявила, что США надеются на полномасштабном появлении российской нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. При этом Вашингтон и его стратегические партнёры пытаются установить потолок цен на нефть из России.

Вместе с тем Виктория Нуланд считает, что введение полного нефтяного эмбарго против России дестабилизирует мировые рынки энергоресурсов, что особенно скажется на жизни простых граждан США и стран Европы.