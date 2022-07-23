Агрономы рассказали, как ухаживать за вишней после сбора урожая

В конце лета необходимо позаботиться о вишне, чтобы в следующем году получить хороший урожай вкусных и сочных ягод.

Приствольный круг дерева необходимо тщательно очистить от сорняков, поскольку они могут стать причиной появления вредителей.

Желательно перекопать землю под деревом. Это позволит одновременно избавиться от личинок насекомых и разрыхлить почву. После этого можно замульчировать грунт.

В этот период вишню нужно хорошо поливать. Это поможет ей пережить зимние холода. Но в дождливую погоду дополнительный полив не требуется.

После сбора урожая нужно подкормить растение, насытить его питательными веществами. В составе удобрений не должно быть азота.

Обрезку в санитарных целях проводят с удалением сухих и заболевших веток. Для стимуляции роста старые ветки обрезают, а новые – укорачивают.

Для профилактики болезней, защиты от мороза и солнца ствол нужно побелить. Предварительно со ствола следует убрать мох и лишай.

Для побелки используются специальные покупные смеси, для обработки дерева – раствор медного купороса.