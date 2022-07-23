Садоводы объяснили, чем нужно подкармливать ежевику

Ежевика – неприхотливое растение. Но чтобы оно давало хороший урожай, необходимо вносить подкормки в разные периоды роста.

Для хорошего развития и плодоношения ежевике необходимы азот и фосфор, калий и кальций, магний и медь, бор и цинк.

Весной подкормка нужна для хорошего цветения и формирования качественных завязей. Молодым кустам удобрения требуются еще и для укрепления иммунитета.

Весной ежевике нужны подкормки с азотом, например, навоз или другая органика. Для насыщения растения фосфором можно использовать суперфосфат.

Летом используются калийные удобрения и составы с фосфором. Проще всего вносить готовые минеральные комплексы, но можно удобрять ежевику настоем коровяка или птичьего помета.

Из минеральных удобрений стоит обратить внимание на селитру, нитрофоску, монофосфат. ИЗ органики подойдут также дрожжи и травяной настой.

Перед наступлением осени нужно провести тщательную прополку под кустом, удалить лишние листья, испорченные ягоды.

На этом этапе в грунт вносятся суперфосфат и древесная зола. Они содержат соединения, которые помогут растению пережить зиму и обеспечат хорошее плодоношение в следующем сезоне.