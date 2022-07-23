Агрономы рассказали, почему плодовые растения нужно обрезать в июле

Обычно плодовые деревья и кусты обрезают весной и осенью. Но такую процедуру можно проводить и в июле, чтобы ускорить рост и получать более ранние урожаи.

Дело в том, что после удаления части побегов оставшиеся ветки получают больше питательных веществ. Они становятся крепки ми и хорошо зимуют.

При обрезке растений в июле необходимо учитывать, что они находятся в активной фазе роста. По этой причине слишком усердствовать с удалением побегов не стоит.

Основная задача июльской обрезки – удаление дефектов, небольших поврежденных побегов. Очень важно обрезать ветки, расположенные близко к земле. Зимой они могут сломаться под весом снега.

В июле можно обрезать такие деревья, как яблоня, слива, груша, алыча, черешня, вишня. Из кустов обрезку хорошо перенесут крыжовник, смородина, жимолость.

После такой обрезки снижается вероятность заболеваний кустов и деревьев, укрепляет их иммунитет. Таким способом можно избежать черного рака, цитоспороза, монолиоза.

Все обрезанные ветки нужно сразу же убрать из-под растения и сжечь. Это позволит избежать заражения грибковыми инфекциями.

При соблюдении всех правил июльская обрезка пойдет на пользу плодовым деревьям и кустам, сделает их более крепкими и поможет увеличить урожай.